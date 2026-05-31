Harmoni di Riverwalk Island PIK, Doa Berbeda Bertemu dalam Satu Semangat Kebajikan
jpnn.com, JAKARTA - Selama Mei 2026 ini kawasan Riverwalk Island di Pantai Indah Kapuk (PIK) menjadi salah satu ruang yang memperlihatkan makna kebersamaan.
Dalam rentang waktu berdekatan, kawasan mandiri terpadu itu menghadirkan beberapa kegiatan spiritual dan keagamaan dari umat berbeda.
Pada 17 Mei lalu, di Riverwalk Island ada peresmian Kelenteng Tian Fu Gong (Istana Kemakmuran Agung). Ada pula Jakarta Worship Night di Sunset Pier pada 23 Mei 2026.
Selanjutnya, Masjid Al-Ikhlas PIK menjadi tempat ribuan muslim melaksanakan Salat Iduladha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5/2026).
Ketiga kegiatan keagamaan itu memiliki bentuk ibadah yang tidak sama. Namun, semuanya membawa pesan yang berdekatan, yakni doa, harapan, kepedulian, dan rasa saling menghormati.
Peresmian Kelenteng Tian Fu Gong menjadi salah satu penanda penting. Ribuan umat hadir dalam suasana khidmat untuk memanjatkan doa dan harapan.
Bagi mereka, kehadiran Tian Fu Gong bukan hanya tentang berdirinya sebuah kelenteng baru. Lebih dari itu, tempat tersebut menjadi ruang untuk merawat iman, tradisi, dan nilai ketulusan.
Kawasan Riverwalk Island PIK lalu kembali diwarnai suasana spiritual melalui Jakarta Worship Night di Sunset Pier. Kegiatan itu menghadirkan pujian, doa, dan perenungan dalam suasana terbuka.
