Harmony in Diversity Award Dorong Penguatan Dialog dan Kepemimpinan di Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Dari kota yang berkembang pesat hingga komunitas di daerah terpencil, keberagaman selalu menjadi salah satu kekuatan terbesar Asia Tenggara.

Namun, para pemimpin kawasan menegaskan bahwa harmoni tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Harmoni harus terus dibangun melalui dialog, kepercayaan, dan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari.

Keyakinan inilah yang melatarbelakangi lahirnya Harmony in Diversity Award, sebuah inisiatif regional yang dipersembahkan Temasek Foundation bersama 5P Global Movement.

Lebih dari sekadar program penghargaan tahunan, penghargaan ini memberikan apresiasi kepada individu-individu yang telah menunjukkan kontribusi luar biasa dalam membangun harmoni di antara masyarakat dari berbagai latar belakang budaya di Asia Tenggara.

Dengan mengapresiasi para agen perubahan yang menginspirasi, penghargaan ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap berbagai inisiatif harmoni di kawasan, mendorong dialog yang bermakna, serta memperkuat jejaring individu dan organisasi yang berkomitmen memajukan harmoni di Asia Tenggara.

Menjelang penyelenggaraan Harmony in Diversity Award Ceremony perdana yang akan berlangsung Rabu (15/7), William Sabandar selaku Chairman 5P Global Movement Indonesia mengatakan inisiatif ini mencerminkan aspirasi bersama negara-negara di kawasan untuk memperkuat saling pengertian di tengah masyarakat yang semakin beragam.

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"Keberagaman merupakan salah satu kekuatan terbesar Asia Tenggara. Namun harmoni tidak terjadi begitu saja. Harmoni dibangun melalui dialog, kepercayaan, dan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari,” kata dia.

Dia menyebut Harmony in Diversity Award hadir untuk memberikan penghargaan kepada individu-individu yang mendedikasikan hidupnya bagi upaya tersebut, sekaligus menginspirasi lebih banyak orang di kawasan untuk menjadi pembangun harmoni di komunitas mereka masing-masing.