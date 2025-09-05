Harpelnas 2025, bank bjb Beri Beri Pelayanan Cek Kesehatan Gratis

jpnn.com, BANDUNG - ri Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2025 menjadi momentum bagi bank bjb untuk semakin memperkuat hubungan dengan nasabah.

Melalui tema “Kesetiaan Anda, Kebanggaan Kami”, bank bjb menegaskan pelanggan merupakan inspirasi utama dalam menghadirkan layanan terbaik.

Bagi bank bjb, nasabah bukan sekadar pengguna jasa perbankan, melainkan mitra strategis yang menjadi bagian dari perjalanan pertumbuhan perusahaan.

Setiap masukan dan kesetiaan nasabah mendorong bank bjb untuk terus berinovasi menghadirkan layanan yang sesuai kebutuhan zaman.

Bagi bank bjb, kepuasan pelanggan adalah sumber inspirasi yang tidak pernah surut. Harpelnas tahun ini menjadi kesempatan untuk memperkuat tekad dalam memberikan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan penuh arti.

“Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bank bjb. Dengan tulus, kami menyampaikan penghargaan atas kepercayaan dan kesetiaan para nasabah. Semoga momen ini menjadi simbol tekad kami untuk selalu memberikan pelayanan terbaik,” ujar Direktur Utama bank bjb Terpilih, Yusuf Saadudin.

Sebagai bentuk apresiasi, jajaran direksi dan dewan komisaris bank bjb melayani langsung nasabah di beberapa jaringan kantor.

Kegiatan ini menjadi simbol kedekatan sekaligus dedikasi bank bjb dalam memberikan layanan terbaik. Dalam momen tersebut, bank bjb memberikan pelayanan perbankan secara langsung kepada para nasabah, termasuk tokoh masyarakat, ASN, pensiunan, hingga masyarakat umum.