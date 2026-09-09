Harpelnas 2026, Askrindo Perkuat Literasi Keuangan Generasi Muda

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo menggelar program edukasi literasi keuangan dan asuransi bertajuk Askrindo Smart Finance Day “Understanding Protection, Building Financial Confidence” di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).

Kegiatan yang diikuti puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Bandung tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan finansial sekaligus memperkuat hubungan Askrindo dengan pelanggan dan mitra usaha.

Inisiatif tersebut digelar di tengah tingkat literasi perasuransian nasional yang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi perasuransian nasional tercatat 45,45 persen, sedangkan indeks inklusinya baru mencapai 28,50 persen.

Direktur Utama Askrindo M. Fankar Umran mengatakan momentum Harpelnas menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas dampak positif, salah satunya melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi generasi muda.

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“Data OJK menunjukkan bahwa masih ada ruang yang sangat besar untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai perlindungan finansial, khususnya di kalangan generasi muda,” ujar Fankar.

Menurut dia, pemahaman mengenai proteksi dan mitigasi risiko sejak dini penting agar generasi muda dapat mengambil keputusan finansial secara lebih matang dan memiliki ketahanan menghadapi berbagai risiko keuangan.