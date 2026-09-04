Harpelnas 2026, bank bjb Hadir untuk Layanan yang Setara dan Berkelanjutan

jpnn.com, BANDUNG - Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 menjadi momentum bagi bank bjb untuk kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman layanan perbankan yang makin baik bagi seluruh nasabah.

Mengusung tema “Setara dalam Layanan, Berkelanjutan dalam Kepercayaan”, bank bjb menjadikan kepercayaan nasabah sebagai energi untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi bank bjb, nasabah memiliki peran penting dalam perjalanan perusahaan. Setiap kepercayaan, kebutuhan, masukan, hingga pengalaman yang diberikan nasabah menjadi sumber inspirasi bagi bank bjb untuk terus melakukan penyempurnaan.

Karena itu, pelayanan terbaik bukan hanya menjadi target, tetapi merupakan komitmen yang terus dikembangkan dari waktu ke waktu.

Harpelnas 2026 juga menjadi pengingat bahwa perkembangan industri perbankan harus selalu berjalan beriringan dengan kebutuhan nasabah.

Perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat terhadap layanan yang makin cepat dan mudah mendorong bank bjb untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah.

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Pada tahun ini, pelaksanaan Harpelnas 2026 dilakukan di seluruh jaringan kantor bank bjb. Di masing-masing lokasi, jajaran manajemen bersama insan bank bjb, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris bank bjb, turut hadir secara langsung memberikan pelayanan kepada nasabah di area banking hall.

Kehadiran manajemen di lini pelayanan menjadi simbol kedekatan sekaligus bentuk nyata komitmen perusahaan untuk mendengarkan dan memberikan pengalaman terbaik kepada nasabah.