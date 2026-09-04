Harpelnas 2026: Direksi BTN Berdialog Langsung dengan Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat komitmen menempatkan nasabah sebagai pusat pengembangan layanan melalui semangat “Think Customer” pada momentum Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bersama Direktur Human Capital and Compliance BTN Eko Waluyo menyapa dan berdialog langsung dengan nasabah di Kantor Cabang BTN Jakarta Kuningan.

Pada saat yang sama, jajaran Direksi dan Senior Executive Vice President (SEVP) BTN juga turun langsung ke sejumlah kantor cabang untuk mendengar pengalaman, kebutuhan, serta masukan nasabah melalui Voice of Customer.

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Nixon mengatakan, “Think Customer” bukan sekadar tema dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional, tetapi menjadi cara BTN melihat setiap produk, proses, dan layanan dari perspektif nasabah.

“Think Customer berarti setiap keputusan yang kami ambil harus dimulai dengan memahami apa yang dibutuhkan nasabah. Karena itu, kami tidak cukup hanya menyediakan produk dan layanan. Kami harus mendengar langsung apa yang sudah baik, apa yang masih menyulitkan, dan apa yang harus BTN perbaiki agar pengalaman nasabah semakin baik,” ujar Nixon.

Menurut Nixon, interaksi langsung dengan nasabah menjadi penting karena kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan perbankan terus berkembang.

Masukan yang diperoleh dari nasabah menjadi bagian dari upaya BTN untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, baik melalui kantor cabang maupun kanal digital.

Komitmen tersebut sejalan dengan transformasi BTN untuk membangun hubungan yang semakin luas dengan nasabah.