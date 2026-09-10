Harpropnas Fest 2026, Bale by BTN Permudah Nasabah Miliki Rumah Impian

jpnn.com, JAKARTA - Hari Properti Nasional (Harpropnas) Fest 2026 yang didukung oleh by balé by BTN dan Rumah123 resmi dibuka di Grand Atrium Kota Kasablanka, pada Rabu (9/9).

Digelar pada 8–13 September 2026, ajang yang diinisiasi sejak 2018 itu menghadirkan pengalaman online-to-offline bagi masyarakat yang tengah mencari hunian.

Beragam pilihan properti ditawarkan. Mulai dari rumah baru, rumah second, KPR take over hingga rumah lelang.

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Di tengah tantangan kepemilikan hunian, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu aspek penting. Terutama bagi generasi Z dan milenial yang mulai memasuki fase mencari rumah, meski masih perlu menyesuaikan pilihan hunian dengan kemampuan finansial.

SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Thomas Wahyudi mengatakan kolaborasi BTN dan Rumah123 menjadi salah satu terobosan untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada masyarakat.

Konsumen tidak hanya dapat mencari rumah. Tetapi juga mengukur kemampuan finansial sebelum mengambil keputusan pembiayaan.

"Di sini konsumen, Gen Z, milenial bisa punya opsi yang sangat leluasa. Dari mencari rumah idaman sampai melihat kemampuan finansialnya," ujar Thomas.

Menurut dia, BTN dan Rumah123 membangun ekosistem yang memungkinkan calon pembeli mengetahui kemampuan mencicil sekaligus kelayakan memperoleh KPR.