Harra Persembahkan Tamasya di Angkasa

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Harra merilis single terbaru yang berjudul Tamasya di Angkasa.

Lagu pop dengan nuansa upbeat dan penuh energi itu membawa pesan kuat tentang cinta yang tidak hanya indah, tetapi juga tangguh dalam menghadapi berbagai rintangan.

Tamasya di Angkasa dari Harra menangkap perjalanan cinta yang penuh keteguhan. Lirik seperti 'Kita berdua kan bersama, dalam cerah dan gulita' menjadi inti pesan: cinta sejati adalah keberanian untuk tetap memilih satu sama lain, meski keadaan tidak selalu mudah.

Baca Juga: Harra Tunjukkan Keberanian Lewat Jurus Jitu

Harra lewat Tamasya di Angkasa merefleksikan pengalaman banyak pasangan bahwa cinta bukan hanya tentang momen bahagia, tetapi juga tentang bagaimana dua orang saling menguatkan, bertahan, dan menjadikan perjalanan mereka bersama sebagai sesuatu yang berharga.

Di balik kekuatan pesan ini, hadir Laleilmanino sebagai composer utama, produser, sekaligus arranger, yang menghadirkan aransemen pop segar dengan lapisan gitar akustik, gitar elektrik, drum, synth, bass, dan string. Kehadiran Alvin Witarsa pada string menambahkan nuansa emosional yang sinematis.

Proses produksi dikerjakan dengan detail bersama dengan Dendy Sukarno sebagai mixing engineer dan Geoff Pesche dari Abbey Road Studio, London sebagai mastering engineer. Vokal diarahkan oleh Irvnat, menghasilkan penyampaian lirik yang emosional, ringan, namun kuat menggugah.

"Melalui Tamasya di Angkasa, kami ingin menunjukkan bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tetapi tentang keberanian untuk bertahan bersama, meski dunia terasa menantang. Lagu ini kami harap bisa menemani siapa pun yang sedang memperjuangkan cintanya,” ungkap Harra, Jumat (26/9).

Lagu Tamasya di Angkasa dari Harra resmi dirilis pada 26 September 2025 di bawah naungan RCD Records, dan kini sudah dapat didengarkan di seluruh digital streaming platform.