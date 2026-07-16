Harry Kane Blak-blakan Ungkap Penyebab Inggris Kalah, Sangat Menyakitkan

jpnn.com - JAKARTA – Skor Inggris vs Argentina dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7) WIB, ditutup di angka 1-2.

Kapten Timnas Inggris Harry Kane blak-blakan mengungkap penyebab The Three Lions kalah dari Argentina.

Dia menilai timnya kalah karena memilih bermain terlalu bertahan setelah unggul lebih dulu atas Argentina.

Menurutnya, strategi tersebut tidak cukup untuk memenangi pertandingan di level semifinal Piala Dunia.

"Ini mengecewakan untuk tim, staf, dan para suporter. Kami bermain bagus hampir sepanjang pertandingan. Namun, setelah unggul 1-0, kami seperti hanya berusaha mempertahankan keunggulan. Di level (semifinal) seperti ini, itu tidak cukup," kata Kane yang dikutip FIFA.

Inggris harus mengubur mimpi melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah takluk 1-2 dari Argentina.

Pada laga tersebut, Inggris sempat memimpin melalui Anthony Gordon sebelum dibalas gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez pada menit-menit akhir.

Penyerang Bayern Muenchen itu mengaku hasil tersebut sangat menyakitkan karena seluruh pemain telah mengerahkan kemampuan terbaik untuk membawa Inggris melangkah sejauh ini di turnamen.