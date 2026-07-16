Harry Kane: Gagal dengan Cara Seperti Ini Benar-Benar Sangat Menyakitkan

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Inggris harus mengubur mimpi melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah takluk 1-2 dari Argentina pada laga semifinal di Stadion Atlanta, Kamis (16/7).

The Three Lions sebenarnya sempat memimpin melalui Anthony Gordon, sebelum dibalas gol Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez pada menit-menit akhir.

Kapten Timnas Inggris Harry Kane mengaku sangat kecewa. Penyerang Bayern Muenchen itu mengaku hasil tersebut sangat menyakitkan karena seluruh pemain telah mengerahkan kemampuan terbaik untuk membawa Inggris melangkah sejauh ini di turnamen.

"Kami bekerja sangat keras untuk bisa berada di sini. Semua pemain telah memberikan darah, keringat, dan air mata. Gagal dengan cara seperti ini benar-benar sangat menyakitkan," kata Harry Kane yang dikutip FIFA.

Kane menilai Inggris kalah karena memilih bermain terlalu bertahan setelah unggul lebih dahulu atas Argentina. Menurut dia, strategi itu tidak cukup untuk memenangkan pertandingan di level semifinal Piala Dunia.

"Ini mengecewakan untuk tim, staf, dan para suporter. Kami bermain bagus hampir sepanjang pertandingan. Namun, setelah unggul 1-0, kami seperti hanya berusaha mempertahankan keunggulan. Di level (semifinal) seperti ini, itu tidak cukup," ungkapnya.

Kane menilai Inggris sebenarnya mampu menjalankan rencana permainan dengan baik pada babak pertama hingga awal paruh waktu kedua. Tekanan tinggi yang diterapkan Inggris membuat Argentina kesulitan mengembangkan permainan. "Kami memberi tekanan tinggi sehingga bisa merebut bola dan mengendalikan permainan," ucap Kane.

Namun, situasi berubah setelah Inggris membuka keunggulan. Kane menilai Argentina kian berani menyerang, sementara Inggris gagal mengimbangi intensitas permainan lawan.