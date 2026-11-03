Harry Kane, Messi, Ronaldo Masuk 26 Nominasi FIFPRO World 11 2026

jpnn.com - JAKARTA - Pemenang Ballon d’Or 2026 Harry Kane, hingga megabintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, masuk daftar 26 pemain nominasi tim terbaik dunia kategori putra atau FIFPRO Men's World 11 2026.

Selain mereka, sejumlah bintang lain turut masuk daftar nominasi, antara lain Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham, dan Lamine Yamal.

Federasi Internasional Pesepak Bola Profesional (FIFPRO) mengumumkan daftar tersebut melalui situs resminya pada Senin (2/11) malam WIB. FIFPRO World 11 merupakan penghargaan sepak bola global yang ditentukan sepenuhnya melalui pemungutan suara para pemain profesional.

Sebanyak 19.806 pesepak bola profesional dari 73 negara berpartisipasi dalam pemungutan suara untuk menentukan susunan 11 pemain terbaik dunia tahun ini.

Sebanyak 26 pemain yang masuk daftar nominasi merupakan peraih suara terbanyak berdasarkan penampilan mereka sepanjang 4 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026.

Untuk memenuhi persyaratan, setiap pemain harus tampil dalam sedikitnya 30 pertandingan resmi selama periode penilaian tersebut.

Susunan FIFPRO World 11 nantinya terdiri atas satu penjaga gawang, tiga bek, tiga gelandang, dan tiga penyerang yang memperoleh suara terbanyak pada masing-masing posisi.

Satu tempat tersisa diberikan kepada pemain lapangan dengan perolehan suara tertinggi berikutnya, tanpa memandang posisi bermain.