Harry Kane Ukir Sejarah di Ballon d'Or 2026, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe Gigit Jari
jpnn.com - Harry Kane mencatatkan pencapaian besar dalam perjalanan kariernya setelah dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or 2026.
Penyerang Bayern Munchen itu berhasil mengungguli sejumlah bintang sepak bola dunia, termasuk Lamine Yamal dan Kylian Mbappe.
Pengumuman pemenang berlangsung dalam seremoni Ballon d'Or di London Palladium Theatre, London, Inggris, Senin (26/10) malam waktu setempat atau Selasa (27/10/2026) dini hari WIB.
Catatan Bersejarah Harry Kane
Keberhasilan Kane terbilang istimewa karena sebelumnya dia belum pernah menembus tiga besar dalam perebutan penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola tersebut.
Namanya lebih sering berada di jajaran nominasi, bahkan hanya mencapai daftar 30 kandidat.
Kini, pemain yang berusia 33 tahun itu berhasil melampaui pencapaian sebelumnya dengan langsung membawa pulang trofi utama. Prestasi tersebut sekaligus menempatkannya dalam jajaran pemain Inggris yang pernah meraih Ballon d'Or.
Ikuti Jejak Michael Owen
Kane kini mengikuti jejak Michael Owen yang lebih dahulu membawa pulang Ballon d'Or pada 2001. Owen menjadi pemain Inggris terakhir sebelum Kane yang tercatat meraih penghargaan tersebut dalam sejarah sepak bola.
Sebelum menerima penghargaan itu, Kane juga mendapatkan Gerd Muller Trophy 2026 berkat produktivitasnya sepanjang musim 2025/2026. Dia membukukan total 73 gol bersama Bayern Munchen dan Timnas Inggris.
Ballon d'Or 2026 menghadirkan kejutan besar. Harry Kane mengungguli Lamine Yamal dan Kylian Mbappe setelah menjalani musim luar biasa.
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