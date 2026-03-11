Harry Kiss Ungkap Doa yang Selalu Dipanjatkan untuk Vidi Aldiano

jpnn.com, JAKARTA - Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss mengenang doa yang selalu dipanjatkannya selama putranya berjuang melawan penyakit kanker ginjal.

Dia mengaku selalu meminta agar Vidi Aldiano diberi umur yang panjang.

"Yang saya lakukan selama Vidi sakit, itu saya berdoa agar Vidi diangkat penyakitnya dan diberikan umur panjang," ungkap Harry Kiss saat berziarah ke makam Vidi Aldiano, TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (9/3).

"Ternyata Vidi diberikan umur panjang karena beliau diwafatkan di saat puncak kariernya, di saat semua orang mencintainya, dan itu akan membuat dia berumur panjang untuk dikenang oleh masyarakat kita, para penggemar, para ya sahabat-sahabat," sambungnya.

Harry Kiss menilai bahwa doanya itu terkabul, meski tidak dalam bentuk yang sama.

Sebab, menurutnya, Vidi Aldiano akan tetap 'panjang umur' lantaran bakal dikenang oleh sahabat maupun para penggemar.

"Saya berdoa, kan, secara fisik dia berumur panjang, tetapi ternyata beneran Tuhan mengijabah, dia akan berumur panjang karena dia akan dikenang selamanya," ucap Harry Kiss.

Diketahui, Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3), setelah hampir 7 tahun berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang diidapnya.