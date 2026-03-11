menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Harry Kiss Ungkap Doa yang Selalu Dipanjatkan untuk Vidi Aldiano

Harry Kiss Ungkap Doa yang Selalu Dipanjatkan untuk Vidi Aldiano

Harry Kiss Ungkap Doa yang Selalu Dipanjatkan untuk Vidi Aldiano
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Vidi Aldiano dan keluarga. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss mengenang doa yang selalu dipanjatkannya selama putranya berjuang melawan penyakit kanker ginjal.

Dia mengaku selalu meminta agar Vidi Aldiano diberi umur yang panjang.

"Yang saya lakukan selama Vidi sakit, itu saya berdoa agar Vidi diangkat penyakitnya dan diberikan umur panjang," ungkap Harry Kiss saat berziarah ke makam Vidi Aldiano, TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (9/3).

Baca Juga:

"Ternyata Vidi diberikan umur panjang karena beliau diwafatkan di saat puncak kariernya, di saat semua orang mencintainya, dan itu akan membuat dia berumur panjang untuk dikenang oleh masyarakat kita, para penggemar, para ya sahabat-sahabat," sambungnya.

Harry Kiss menilai bahwa doanya itu terkabul, meski tidak dalam bentuk yang sama.

Sebab, menurutnya, Vidi Aldiano akan tetap 'panjang umur' lantaran bakal dikenang oleh sahabat maupun para penggemar.

Baca Juga:

"Saya berdoa, kan, secara fisik dia berumur panjang, tetapi ternyata beneran Tuhan mengijabah, dia akan berumur panjang karena dia akan dikenang selamanya," ucap Harry Kiss.

Diketahui, Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3), setelah hampir 7 tahun berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang diidapnya.

Ayah Vidi Aldiano, Harry Kiss mengenang doa yang selalu dipanjatkannya selama putranya berjuang melawan penyakit kanker ginjal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI