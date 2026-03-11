Harry Styles Akhirnya Luncurkan Album Keempat
jpnn.com, INGGRIS - Musikus asal Inggris, Harry Styles akhirnya meluncurkan album terbaru yang berjudul, Kiss All The Time. Disco, Occasionally.
Peluncuran album yang dirilis oleh Erskine/Columbia Records itu disertai dengan perilisan video musik untuk lagu American Girls yang disutradarai James Mackel.
Kiss All The Time. Disco, Occasionally merupakan album studio keempat dari Harry Styles.
Album itu juga menjadi rilisan musik pertamanya sejak album Harry’s House yang memecahkan rekor pada 2022, dan memenangkan penghargaan Album of the Year di Grammy Awards 2023.
Album baru berisikan 12 lagu ini ditulis oleh Harry Styles dan diproduseri secara eksekutif oleh Kid Harpoon, termasuk single nomor satu Aperture.
Dalam rangka merayakan perilisan album tersebut, Netflix menyajikan tayangan penampilan lengkap Harry Styles saat konser di Manchester, Inggris, secara global.
Harry Styles juga telah meluncurkan toko pop-up Kiss All The Time. Disco, Occasionally di seluruh dunia bekerja sama dengan American Express.
Toko berada di 16 lokasi yakni Amsterdam, Atlanta, Berlin, Chicago, Houston, London, Los Angeles, Miami, New York City, Paris, Phoenix, Rome, Seattle, Sydney, Tokyo, dan Toronto.
