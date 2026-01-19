Harry Styles Umumkan Judul dan Jadwal Peluncuran Album Baru

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi kenamaan Harry Styles akhirnya mengumumkan judul serta jadwal peluncuran album terbarunya.

Adapun album ke-4 dari Harry Styles tersebut diberi tajuk Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Album anyar dari pria berusia 31 tahun itu diproduseri secara eksekutif oleh Kid Harpoon.

Harry Styles bakal meluncurkan Kiss All The Time. Disco, Occasionally secara global pada 6 Maret 202 mendatang.

Pre-order edisi terbatas vinyl, CD, merchandise eksklusif, box set, dan lainnya telah dibuka bagi penggemar.

Harry Styles tumbuh besar di Holmes Chapel, Cheshire. Dia mengikuti audisi sebagai solois dalam ajang The X Factor pada 2010.

Setelah kontes tersebut, Harry Styles dan 4 kontestan lain membentuk One Direction. One Direction merilis 5 album studio, mengadakan 4 tur dunia, dan memenangkan beberapa penghargaan, hingga cuti pada 2016.

Harry Styles kemudian dikontrak oleh Columbia Records sebagai artis solo. Single debut, Sign of the Times, dirilis pada 2017. Album debutnya yang berjudul sama seperti namanya dirilis pada tahun yang sama.