Harumkan Indonesia di Italia, Kharisma Bangsa Raih 29 Penghargaan STEM Olympiad 2026

jpnn.com, ITALIA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa-siswi Kharisma Bangsa di kancah internasional. Dalam ajang Grand Final STEM Olympiad 2026 yang berlangsung di Roma, Italia, pada 2-7 Juli 2026, delegasi Kharisma Bangsa berhasil meraih total 29 penghargaan.

Kompetisi bergengsi tersebut diikuti sekitar 700 peserta dari 54 negara. Para peserta berkompetisi dalam berbagai bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics atau STEM, melalui kategori utama Coding, Science, dan Mathematics, serta sejumlah challenge yang menguji kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, dan penerapan konsep STEM dalam situasi nyata.

"Kami sangat bersyukur atas prestasi ini. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras peserta didik, dedikasi guru pembimbing, dukungan orang tua, serta doa dan dukungan dari berbagai pihak," kata Kepala SMP Kharisma Bangsa, Ridho Anwar Tumbuan, Rabu (8/7).

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Menurutnya, keikutsertaan Kharisma Bangsa dalam ajang ini menjadi bukti bahwa pelajar Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

Dari total 29 penghargaan yang diraih, siswa-siswi Kharisma Bangsa membawa pulang 5 medali emas, 6 medali perak, 10 medali perunggu, dan 8 Honorable Mentions.

Pada kategori Coding, Kharisma Bangsa meraih 2 medali emas melalui Torkis Hanafi Harahap – Grade 12 Oxford (CodeCombat), Gavin Syafi Anggakara – Grade 12 MIT (2nd Place Gold CodeCombat). Medali perak diraih oleh Avatar Mahendra Dharma – Grade 12 Oxford (AI Prompt Engineering Challenge), M. Vanno Sothy Kalliyan – Grade 12 Oxford (AI Prompt Engineering Challenge) dan Torkis Hanafi Harahap – Grade 12 Oxford (Codementum).

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Sementara itu, medali perunggu diraih oleh Kenzie Faiz Habibi Calosa – Grade 11 Stanford (AI Prompt Engineering Challenge), Gavin Syafi Anggakara – Grade 12 MIT (Codementum) dan Raffasya Hisyam Warganegara – Grade 9 Oxford (Codementum). Sedangkan Honorable Mention diraih oleh Gavin Fabian Putra Deindra – Grade 9 Oxford (Coding Codementum), dan Gavin Fabian Putra Deindra – Grade 9 Oxford (Coding CodeCombat).

Pada kategori Science, dua medali emas berhasil diraih oleh Jogina Almira Harahap – Grade 11 Cambridge, Gavin Syafi Anggakara – Grade 11 MIT (Gold 3rd Place). Medali perak dipersembahkan oleh Avatar Mahendra Dharma – Grade 12 Oxford dan Janeeta Kirana Ramadhan – Grade 11 Cambridge.