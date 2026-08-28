Haruomi Hosono Rilis Single 'Sincerely', Ungkap Makna di Baliknya

jpnn.com, JAKARTA - Di usianya yang menginjak 79 tahun, Haruomi Hosono belum kehabisan cara untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan sederhana yang menyimpan makna mendalam.

Legenda musik Jepang tersebut kembali menyapa para pendengarnya lewat single terbaru berjudul Sincerely.

Single terbaru itu menjadi bagian dari album studio ke-23 miliknya, Yours Sincerely, yang akan dirilis pada 11 September 2026 di bawah naungan Ghostly International, menyusul jejak single pendahulunya, 'Note of Mothership'.

Melalui single terbarunya itu, Hosono membawa pendengar lebih dekat pada gagasan tentang ketulusan, yakni sesuatu yang menurutnya menjadi inti dari album terbarunya.

Kata sincerely sendiri memiliki arti dengan tulus atau dari hati, sekaligus lazim digunakan sebagai ungkapan penutup dalam surat.

Bagi Hosono, pemilihan kata itu bukanlah sebuah pilihan yang datang begitu saja, melainkan hasil dari perenungan panjang selama dua tahun penggarapan album.

Proses kreatif album itu bermula dari rasa penasarannya mengenai bagaimana konsep-konsep khas Jepang seperti omoiyari, jihi, dan boseiai dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa Inggris.

Haruomi Hosono sempat mempertimbangkan kata compassion sebagai padanan terdekat.