Harus Bolak-balik Malaysia, Vidi Aldiano Ungkap Kondisi Terkini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano membagikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatannya.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengatakan bahwa perjalanannya dalam melawan penyakit yang diderita masih panjang.

Walau demikian, suami Sheila Dara itu meyakini bahwa cobaan yang diberikan Tuhan sesuai dengan kemampuannya.

"Ternyata perjalanan ini, over the time, belum menjadi makin mudah begitu. Tetapi, it's okay, aku rasa, aku selalu percaya Tuhan kasih aku cobaan itu pasti sesuatu yang aku bisa lewati begitu insyaallah," kata Vidi Aldiano, Kamis (12/6).

Pria berusia 35 tahun itu menyebut, kondisinya masih oke saat melakukan pemindaian badan terkait penyakit yang diidap.

Saat itu, Vidi Aldiano diagnosis dalam kondisi win some, lose some, yakni ada yang membesar dan mengecil.

Akan tetapi, saat dirinya melakukan pemeriksaan kembali pada April 2025, kondisinya tidak sebaik sebelumnya.

"Namun, April kemarin setelah Lebaran, kami melakukan another scan. Untuk ngecek apakah obatnya yang sudah aku pakai lima tahun itu masih berfungsi atau enggak. Dan hasil April itu lumayan bikin aku tidak bisa berfungsi beberapa waktu. Karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan kali ya," jelasnya.