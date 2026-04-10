Harus Diakui, Inilah Tim Paling Dahsyat di Super League Saat ini

Skuad Bhayangkara FC bersukacita. Foto: ileague

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC mencatat enam kemenangan beruntun di Super League.

Itu torehan paling dahsyat yang dicatat kontestan Super League dalam enam pekan terakhir, tak ada yang menyamai apalagi melebihi.

Pada pekan ke-26 akhir pekan lalu, anak asuh Pelatih Paul Munster itu menang 3-2 saat menjamu Persija Jakarta.

The Guardian -julukan Bhayangkara FC, pun menempati posisi yang makin baik di klasemen.

Tambahan 18 poin dari enam laga membuat Bhayangkara FC kini mengumpulkan nilai 44 dan ada di peringkat ke-5 klasemen sementara.

Bhayangkara FC ada di bawah Persib Bandung yang ada di puncak dengan 61 poin, di posisi ke-2 ada Borneo FC Samarinda dengan 57 poin, peringkat tiga ada Persija dengan nilai 52, dan di peringkat empat ada Malut United FC dengan nilai 46.

Deretan kemenangan Bhayangkara FC dimulai dari pekan ke-21 saat menang 2-1 atas Persebaya di Surabaya.

Dilanjutkan dengan unggul 4-3 dari Persik di Kediri.

