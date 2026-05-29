menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Harus Menepi, Alex Marquez Mengaku Sangat Kecewa

Harus Menepi, Alex Marquez Mengaku Sangat Kecewa

Harus Menepi, Alex Marquez Mengaku Sangat Kecewa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alex Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Paddock MotoGP Italia 2026 mendadak ramai setelah BK8 Gresini Racing memastikan Alex Marquez tidak akan tampil dalam dua seri beruntun, Italia dan Hungaria.

Alex harus menjalani perawatan akibat cedera serius yang dialaminya di Catalunya.

Posisi pembalap asal Spanyol itu untuk sementara digantikan oleh test rider Ducati, Michele Pirro.

Baca Juga:

Absennya Alex membuat Pirro akan turun di MotoGP Italia di Sirkuit Mugello pada 29-31 Mei 2026, sekaligus melanjutkan tugas pada seri berikutnya di Balaton Park.

Pembalap veteran Italia itu bakal mendampingi rookie Fermin Aldeguer di garasi Gresini Racing.

Cedera Alex Marquez terjadi setelah kecelakaan keras pada seri Catalunya.

Baca Juga:

Adik Marc Marquez tersebut mengalami patah tulang selangka kanan dan fraktur pada tulang belakang bagian C7.

Dia juga telah menjalani operasi untuk menstabilkan kondisi tulang selangkanya.

Paddock MotoGP Italia 2026 mendadak ramai setelah BK8 Gresini Racing memastikan Alex Marquez tidak akan tampil dalam dua seri beruntun, Italia dan Hungaria.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI