Harvey Malaihollo Bertemu dengan Fadli Zon, Ini yang Dibahas

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon, mendukung gagasan penyanyi Harvey Malaihollo, untuk kembali mengangkat kiprah penyanyi-penyanyi lawas Indonesia kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Gagasan tersebut dikemukakan dalam audiensi Menteri Kebudayaan dengan Harvey Malaihollo di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

Pertemuan tersebut turut membahas penguatan ekosistem musik dan keberlanjutan karya para pelaku musik Indonesia.

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“Kami sangat mendukung ide Mas Harvey untuk mengangkat kembali penyanyi-penyanyi lawas Indonesia. Kalau dikemas dengan baik, mereka dapat kembali menarik perhatian masyarakat, termasuk melalui kolaborasi dengan penyanyi generasi muda,” ungkap Menbud Fadli Zon.

Pengarang buku Orkes Gumarang: Kisah Syaiful Nawas itu menilai para penyanyi lawas memiliki kontribusi penting dalam perjalanan musik Indonesia dan perlu mendapatkan ruang untuk kembali dikenal oleh generasi berikutnya.

Menurut Fadli Zon, upaya tersebut dapat dilakukan melalui pertunjukan dan kolaborasi lintas generasi dengan kemasan yang lebih segar, sekaligus memberikan apresiasi atas karya dan kiprah para musisi yang telah mewarnai sejarah musik Indonesia.

Harvey Malaihollo menyampaikan apresiasi dan kesiapannya membantu Kementerian Kebudayaan dalam mengembangkan gagasan tersebut, termasuk menghubungkan dengan para penyanyi lawas Indonesia.

Dia menilai musik lawas tetap memiliki penggemar dan perlu didukung melalui ekosistem yang baik agar karya serta kiprah para penyanyinya tetap dikenal dan tidak hilang dari perjalanan musik Indonesia.