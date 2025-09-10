Harwan Muldidarmawan: Penghargaan Merupakan Pengakuan Atas Kerja Keras

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Raharja mendapat pengakuan nasional melalui ajang TOP Governance, Risk, & Compliance (GRC) Awards 2025 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/9).

Acara ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business bersama Asosiasi GRC Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), serta sejumlah lembaga profesional tata kelola.

Dalam ajang tersebut, Jasa Raharja meraih empat penghargaan, antara lain Platinum Medali atas pencapaian tujuh kali berturut-turut meraih predikat 5 Star, serta penghargaan khusus kepada jajaran dewan komisaris dan direksi.

Baca Juga: JRP Insurance Sabet 2 Penghargaan Bergengsi di Ajang TOP GRC Awards

Dewan Komisaris Jasa Raharja meraih penghargaan The High Performing Board of Commissioners on GRC 2025. Sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan dinobatkan sebagai The Most Committed GRC Leader 2025.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan mengatakan pencapaian ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat praktik tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan di setiap lini organisasi.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras seluruh insan Jasa Raharja. Yang terpenting, ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Harwan, Selasa (9/9).

Sementara itu, Komisaris Independen Jasa Raharja, Eko Suwardi menegaskan keberhasilan tersebut tidak hanya milik manajemen, tetapi hasil dari kerja kolektif.

“Dewan Komisaris berkomitmen memastikan prinsip GRC terimplementasi di seluruh lini. Tata kelola bukan hanya aturan, melainkan fondasi utama dalam memberikan layanan terbaik,” kata Eko.