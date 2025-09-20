menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Hasan Nasbi Diangkat Menjadi Komisaris Pertamina

Hasan Nasbi Diangkat Menjadi Komisaris Pertamina

Hasan Nasbi Diangkat Menjadi Komisaris Pertamina
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Hasan Nasbi. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Hasan Nasbi, mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina Persero.

“Iya, mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu (20/9).

Fajar mengatakan bahwa dalam salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per 11 September 2025.

Baca Juga:

Sebelumnya, Hasan Nasbi menjabat sebagai kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Jabatannya sebagai kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan secara resmi berakhir pada Rabu (16/9), sejak Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo.

Kantor Komunikasi Kepresidenan pun berubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.

Baca Juga:

Hasan Nasbi merupakan pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Cyrus Network. 

Pria kelahiran Bukittingi, Sumatera Barat (Sumbar), 1979, itu tersebut pernah menjadi anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (antara/jpnn)

Hasan Nasbi, mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina Persero.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI