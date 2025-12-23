Hashim: 200 Lebih Perusahaan Punya Lahan Sawit Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyayangkan adanya tudingan dan fitnah terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, saat ini ada sejumlah pihak yang menyebarkan ujaran kebencian bahwa Prabowo memiliki lahan sawit di wilayah Sumatra.

Hal itu pun dikaitkan dengan adanya bencana banjir bandang dan longsor yang saat ini terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kebencian dan fitnah, antara lain menuduh dia (Prabowo) sebagai pemilik lahan sawit di Sumatera Utara, di Aceh, dan Sumatera Barat,” ucap Hashim di Cipinang, Jakarta Timur, pada Senin (22/12).

“Ini adalah fitnah, ini adalah bohong. Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” kata dia.

Hashim membeberkan bahwa para perusak lingkungan justru adalah para koruptor-koruptor.

Para perusak itu termasuk pemilik 3,7 juta hektare sawit ilegal yang ditanami di hutan lindung, taman nasional, dan tempat-tempat yang sebetulnya tidak boleh ditanamin sawit.

“Antara lain ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat,” tuturnya.