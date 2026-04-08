Hashim: Ada yang Mau Kudeta Prabowo

jpnn.com, MANADO - Hashim Djojohadikusumo mengatakan di tengah banyaknya program-program yang dilakukan pemerintah, ada upaya dari tokoh-tokoh tertentu untuk mengguncang, menggoyang, dan mengganggu stabilitas nasional.

Utusan Khusus Presiden itu mengatakan banyak program yang dilakukan untuk membenahi bangsa, seperti Makan Bergizi Gratis (BMKG), juga program pendidikan sekolah rakyat, serta program cek kesehatan gratis yang sudah dialami dan dinikmati lebih dari 80 juta warga Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto, kata dia, belum menjabat satu setengah tahun, ada yang mau menggoyang.

"Saya hitung satu tahun lima bulan sudah ada yang ingin menggulingkan dia, sudah ada yang mau kudeta dia, mau menggantikan dia secara inkonstitusional," ujarnya saat membawakan sambutan pada Paskah Nasional 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu.

"Saya tahu kakak saya, saya kenal Prabowo, saya tahu dia tenang saja. Dia sudah dihujat sejak 25 tahun, 30 tahun, bagi dia ini tak ada masalah. Saya kira hujatan, hinaan tidak akan menyakiti, yang penting rakyat kita, kita tidak menyakiti, yang penting rakyat kita, kita bikin lebih baik," kata dia.

Hashim juga menyebut dinamika global saat ini, seperti perang dahsyat yang terjadi di Ukraina dan Timur Tengah.

"Memang sangat tepat bahwa umat manusia harus bersatu dan hari ini kita mengenang kejadian 2.000 tahun lalu, suatu keajaiban. Kita melihat hari ini ada pagelaran pagelaran mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa untuk menebus dosa kita supaya kita bisa selamat dan kita bisa mengalami kehidupan kekal. Ini adalah keajaiban yang luar biasa," katanya menambahkan.

Hashim berharap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus membawa berkat untuk semua orang yang ada di Ukraina, di timur tengah dan konflik-konflik lainnya.