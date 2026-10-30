Hashim Djojohadikusumo Desak Praktik 'Menggoreng' Saham Dihentikan

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mendesak penghentian praktik manipulasi, atau goreng-goreng saham di pasar modal domestik.

Hal tersebut disampaikan dalam agenda Rapimnas Kadin 2026 yang digelar hybrid di Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

"Saya minta kawan-kawan dari Kadin mohon kegiatan-kegiatan goreng-gorengan itu dihentikan," kata Hashim.

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Desakan tersebut dilontarkan menyusul adanya indikasi praktik tidak sehat yang terjadi di bursa saham melalui transaksi saham gorengan.

Praktik tersebut kian disorot dan dipersoalkan oleh MSCI serta pelaku pasar internasional akibat keterbatasan batas free float dan rasio harga saham terhadap laba (price to earnings ratio), yang dinilai gila-gilaan serta tidak masuk akal.

Kondisi transaksi yang tidak wajar itu dikhawatirkan dapat memicu eksodus dana investor asing keluar dari pasar saham, sehingga memberi tekanan pelemahan yang parah pada rupiah.

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Pada momen tersebut, Hashim menyinggung soal langkah tegas di Turkiye yang telah menangkap 94 pelaku atas keterlibatan pada kasus serupa.

"Jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Jangan sampai kawan-kawan Kadin juga ikut dengan praktik goreng-gorengan," tuturnya.