Hashim Sebut Perdagangan Karbon Kehutanan Jadi Program Paling Cepat Direalisasikan
jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyambut positif kinerja Menhut Raja Juli Antoni yang mempercepat implementasi perdagangan karbon.
Diketahui, perdagangan itu bisa dimulai di Indonesia setelah peluncuran Persetujuan Menhut tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK), pada Senin (6/7).
Menurut Hashim, program perdagangan karbon menjadi satu implementasi kebijakan pemerintah yang paling cepat direalisasikan.
“Saya bisa katakan program itu sekarang sudah rampung dan sekarang kita implementasi,” kata Hashim dalam acara peluncuran Persetujuan Menhut, Selasa (7/7).
Sebagai utusan khusus Presiden, Hashim menyebut tidak semua program pemerintah berjalan sesuai harapan, karena tantangan terbesar sering kali berada pada tahap implementasi.
“Terus terang saja banyak program-program pemerintah Prabowo dan Gibran, tujuannya mulia, bagus sekali tujuannya, tetapi kita harus akui beberapa program terhalangi dengan implementasi. Kerja nyata bagus tujuan mulia, tetapi implementasinya kurang baik,” ujar dia.
Namun, dia menilai program perdagangan karbon kehutanan justru menjadi kebijakan yang paling cepat dan sempurna.
Hashim menjelaskan keberhasilan tersebut lahir dari kolaborasi berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan yang bekerja dalam satu ekosistem.
Utusan Khusus Presiden Hashim menilai program perdagangan karbon kehutanan menjadi kebijakan yang paling cepat dieksekusi.
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