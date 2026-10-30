Hashim Sebut Rupiah Per Dolar AS Bisa Tembus Rp21 Ribu Jika Pasar Modal Tak Dibenahi

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo, memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berisiko terus melemah.

Dia menyebut bahkan berpotensi menyentuh Rp21 ribu per dolar AS apabila pasar modal RI tidak kunjung berbenah.

Kekhawatiran tersebut berlandaskan potensi keluarnya dana investor asing akibat adanya tekanan serta indikasi ketidakberesan di bursa saham domestik.

"Indikasi memang ada praktik yang tidak sehat yang terjadi d pasar saham kita, enggak usah sebut siapa, tetapi ada saham ya istilahnya digoreng," kata Hashim dalam Rapimnas Kadin yang dilakukan secara hibrid di Jakarta, Kamis (29/10).

Dia menyoroti persoalan batas free float yang terbatas serta rasio harga terhadap laba (price to earnings ratio) yang tidak masuk akal.

Menurut Hashim, hal tersebut menjadi perhatian serius oleh MSCI dan para pelaku pasar asing.

"ini masalah sangat serius, karena kalau invesatsi di luar negeri keluar dari bursa saham, rupiah bisa semakin lemah, saya sudah hitung, bisa jadi Rp20 - Rp21 ribu, ada yang bilang Rp22 ribu," ujarnya.

Hashim mengaku sudah pernah mendiskusikan permasalahan tersebut pada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.