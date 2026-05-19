menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Hasil 32 Besar Malaysia Masters 2026: Ganda Putra Berguguran, Hanya Tersisa The Babies

Hasil 32 Besar Malaysia Masters 2026: Ganda Putra Berguguran, Hanya Tersisa The Babies

Hasil 32 Besar Malaysia Masters 2026: Ganda Putra Berguguran, Hanya Tersisa The Babies
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat saat Malaysia Masters 2026 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Selasa (19/5). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, MALAYSIA - Sektor ganda putra berguguran saat melakoni babak 32 besar turnamen Malaysia Masters 2026.

Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat langsung angkat koper dari babak pertama.

Adapun Putra/Bagas menyerah di hadapan wakil tuan rumah, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani dengan skor 16-21, 14-21.

Baca Juga:

Sementara itu, Rian/Rahmat bertekuk lutut di hadapan pasangan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi straight game 18-21, 18-21.

Sektor ganda putra Indonesia di Malaysia Masters 2026 hanya tersisa Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Juara Thailand Open 2026 itu dijadwalkan bermain melawan wakil China yakni Hu Ke Yuan/Lin Xian Yi pada Rabu (20/5).

Baca Juga:

Sejauh ini, wakil Indonesia yang baru memastikan diri ke 16 besar yakni Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu.

Pasangan asal klub Jaya Raya tersebut melaju seusai menang atas rekan satu negaranya yaitu Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine rubber game 22-20, 19-21, 21-17.

Sektor ganda putra sudah berguguran saat melakoni babak 32 besar turnamen Malaysia Masters 2026, Selasa (19/5)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI