Hasil AC Milan vs Inter Milan 3-1: Rossoneri Berjaya di Derby della Madonnina

jpnn.com - JAKARTA - AC Milan menumbang Inter Milan 3-1 dalam Derby della Madonnina pertama musim 2026/27.

Bermain di Stadion San Siro pada Minggu, Rossoneri tampil efektif dengan mencetak tiga gol melalui Christian Pulisic, Adrien Rabiot, dan Diego Moreira.

Inter Milan hanya mampu membalas satu gol melalui Alessandro Bastoni.

Nerazzurri yang kalah harus turun ke peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 25 poin dari 10 pertandingan.

Mereka memiliki jumlah poin yang sama dengan Lazio, tetapi kalah dalam selisih gol.

Kemenangan membawa AC Milan naik ke peringkat keempat dengan koleksi 21 poin, demikian laman resmi legaseriea.

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Menjelang pertandingan, legenda AC Milan Ricardo Kaka mendapat penghormatan khusus di lapangan setelah namanya masuk dalam jajaran Hall of Fame klub.

AC Milan tampil agresif sejak awal pertandingan. Laga baru berjalan empat menit, Christian Pulisic langsung membawa Rossoneri unggul 1-0.