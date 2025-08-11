Hasil Arema FC Vs PSBS Biak: Sensasional dan Bersejarah di Hari Spesial

jpnn.com - MALANG - Hattrick pertama BRI Super League 2025/26 lahir di kandang Arema FC, Stadion Kanjuruhan, Senin (11/8) sore WIB.

Aktornya ialah penyerang Brasil berusia 30 tahun, si kapten tim, Dalberto Belo.

Tiga gol Dalberto mewarnai kemenangan 4-1 Arema FC dari PSBS Biak.

Dalberto membuka rekening golnya melalui titik penalti pada menit ke-17, lalu di menit ke-68, dan 80.

Satu gol Arema lainnya dicetak Valdeci Silva pada menit ke-62.

Trigol Dalberto yang bersejarah dan kemenangan besar itu melengkapi pesta Arema yang hari ini merayakan ulang tahun ke-38.