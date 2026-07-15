Hasil Autopsi Sementara Dokter yang Ditemukan Tewas di Siak, Ada Luka Akibat Kekerasan Benda Tumpul

jpnn.com - PEKANBARU - Tim Dokter Forensik Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Riau mengungkap hasil autopsi sementara terhadap dokter muda, ACL (30) yang ditemukan meninggal dunia di Kabupaten Siak, Riau. Dari hasil pemeriksaan itu, ditemukan adanya tanda kekerasan benda tumpul pada bagian kepala korban.

Kasubid Penmas Bidang Humas Polda Riau AKBP Rudi Samosir mengatakan bahwa autopsi dilakukan Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah RS Bhayangkara Polda Riau, Selasa (14/7). Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter forensik yang dipimpin Prof. Dr. dr. Dedi Affandi, DFM, Sp.FM, Subsp. EM (K), MM, MARS, MH.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jenazah laki-laki berusia 30 tahun tersebut telah memasuki fase pembusukan awal. “Tim forensik menemukan luka berbentuk titik yang disertai pembengkakan pada punggung tangan kiri serta memar pada bagian kepala yang dinyatakan sebagai akibat kekerasan benda tumpul,” kata Rudi, Rabu (15/7).

Selain itu, ditemukan sejumlah luka pascakematian (post mortem) pada leher, dada, perut, punggung, dan kedua lengan. Berdasarkan pola dan karakteristiknya, luka-luka tersebut diduga merupakan bekas gigitan serangga yang terjadi setelah korban meninggal dunia.

“Pemeriksaan organ dalam juga menunjukkan adanya pelebaran pembuluh darah dan kongesti atau pembendungan darah pada sejumlah organ,” ungkapnya.

Meski ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul di kepala, tim dokter belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepastian penyebab kematian masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan berupa histopatologi forensik dan toksikologi forensik.

“Dari hasil autopsi sementara, sebab kematian belum dapat ditentukan dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik,” kata Rudi.

Untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan, tim forensik telah mengambil sampel urin, darah, serta sebagian organ dalam korban.