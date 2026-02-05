Hasil BATC 2026: Anthony Sinisuka Ginting Cs Susah Payah Mengalahkan Malaysia
jpnn.com - JAKARTA - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia menembus perempat final Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 setelah dengan susah payah mengalahkan Malaysia di Qingdao Conson Gymnasium, China, Kamis (5/2).
Tim beregu putra Indonesia menang tipis dengan skor 3-2 atas Malaysia, setelah sebelumnya sempat tertinggal 0-2.
Pada laga ini skuad Merah Putih tertinggal terlebih dahulu seusai Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra) dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (ganda putra) kalah. Ubed -sapaan akrab Moh Zaki- menyerah dari Justin Hoh dengan skor 16-21, 19-21.
Hasil kurang memuaskan juga didapatkan Leo/Bagas seusai menyerah kepada pasangan Junaidi Arif/Roy King Yap lewat pertarungan rubber game 13-21, 21-12, 13-21.
Indonesia mampu bangkit seusai Prahdiska Bagas Shujiwo (tunggal putra) dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra) bisa mencuri kemenangan. Bagas mampu mengatasi perlawanan tunggal putra Malaysia, Eogene Ewe rubber game 21-12, 14-21, 21-15.
Adapun Raymond/Nikolaus mengalahkan ganda putra Malaysia, Chong Hon Jian/Haikal Muhammad dengan skor 16-21, 21-11, 21-19.
Anthony Sinisuka Ginting menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Malaysia.
Pemain asal Cimahi itu menutup perjuangan tim beregu putra Indonesia di babak fase grup setelah menang atas Kong Wei Xiang dengan skor 21-17, 13-21, 21-16.
Indonesia menembus perempat final Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 setelah dengan susah payah mengalahkan Malaysia.
