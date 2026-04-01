menu
JPNN.comJPNN.com
Hasil Bosnia-Herzegovina vs Italia: Gli Azzurri Gagal ke Piala Dunia 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyerang Timnas Italia Francesco Pio Esposito bereaksi pada pertandingan final play-off jalur A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa menghadapi Timnas Bosnia-Herzegovina di Stadion Billino Polje, Zenica, Selasa (31/3/2026) waktu setempat. (Antara/uefa.com)

jpnn.com - JAKARTA - Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko tanpa kehadiran Tim Nasional Italia.

Tim yang dilatih Gennaro Gattuso itu kembali gagal setelah disingkirkan Bosnia-Herzegovina pada final playoff jalur A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Billino Polje, Zenica, Rabu dini hari WIB.

Ini kegagalan ketiga kali berturut-turut Italia ke putaran final Piala Dunia setelah edisi 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar.

Baca Juga:

Bosnia-Herzegovina membuat penampilan keduanya dalam Piala Dunia setelah edisi 2014 di Brasil.

Bosnia selanjutnya bergabung dalam Grup B bersama tuan rumah Kanada,  Qatar dan Swiss.

Dalam pertandingan di di Stadion Billino Polje, Italia unggul lebih dahulu melalui Moise Kean, namun Bosnia menyamakan lewat Haris Tabakovic, demikian catatan UEFA.

Baca Juga:

Setelah tetap 1-1 selama 120 menit, pemenang laga harus ditentukan melalui adu tendangan penalti.

Dalam adu tendangan penalti, itu Italia kalah 4-1 setelah dua penendang mereka gagal, sedangkan empat eksekutor Bosnia sukses melaksanakan tugasnya dengan baik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI