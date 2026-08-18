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Hasil BWF World Championships 2026: 4 Wakil Indonesia Kompak Menang

Hasil BWF World Championships 2026: 4 Wakil Indonesia Kompak Menang
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Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani saat berlaga pada ajang BWF World Championships 2026 di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, Senin (17/8). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Indonesia mengawali perjuangan di BWF World Championships 2026 dengan hasil positif.

Tercatat empat wakil Merah Putih yang bertanding pada babak pertama meraih kemenangan di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, Senin (17/8).

Putri Kusuma Wardani melangkah seusai tampil dominan saat menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy De Guzman dengan menang dua gim langsung 21-12, 21-6.

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Kemenangan juga diraih pebulu tangkis Alwi Farhan saat jumpa wakil Korea, Yoo Tae-bin dengan skor 21-17, 21-12.

Hasil positif lainnya diraih pasangan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine yang mengatasi pasangan Skotlandia, Julie Macpherson/Ciara Torrance dengan skor 21-12, 21-18.

Kemenangan lainnya diraih pebulu tangkis Thalita Ramadhani Wiryawan yang menang melawan tunggal putri Peru, Ines Lucia Castillo dengan skor 22-20, 21-7.

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Dengan hasil tersebut, empat wakil Indonesia melangkah ke babak kedua ajang BWF World Championships 2026.

Rencananya empat wakil Merah Putih lainnya akan berjuang di babak pertama ajang Kejuaraan Dunia, Selasa (18/8).

Lihat di sini hasil lengkap wakil Indonesia pada babak pertama ajang BWF World Championships 2026, Senin (17/8).

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