menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Hasil BWTF 2025: 3 dari 5 Wakil Indonesia Keok di MD1

Hasil BWTF 2025: 3 dari 5 Wakil Indonesia Keok di MD1

Hasil BWTF 2025: 3 dari 5 Wakil Indonesia Keok di MD1
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jonatan Christie. Foto: Anthony Wallace/AFP

jpnn.com - HANGZHOU - Tak satu pun wakil Indonesia yang turun di sesi I matchday 1 penyisihan grup BWF World Tour Finals 2025 memetik kemenangan.

Putri Kusuma Wardani, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu, dan Jonatan Christie, menelan kekalahan pada sesi pagi-siang waktu setempat

Putri KW yang berada di Grup A BWTF 2025 tunggal putri, kalah dari An Se Young (Korea) 16-21, 21-8, 8-21.

Baca Juga:

Jafar/Felisha yang berada di Grup B ganda campuran, menyerah di depan Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) 18-21, 16-21.

Baca Juga:

Sementara itu, Jonatan Christie yang berada di Grup A tunggal putra, keok di tangan Kunlavut Vitidsarn (Thailand) 10-21, 14-21.

Dua wakil Merah Putih lainnya, yakni ganda campuran Sabar Gutama/Reza Ishafani dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri baru mengayun raket di sesi II (sore-malam).

Cek hasil pertandingan tiga dari lima duta Indonesia di MD1 penyisihan grup BWTF 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI