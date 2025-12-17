Hasil BWTF 2025: An Se Young Bersusah Payah Memukul Putri KW

jpnn.com - HANGZHOU - Tunggal putri nomor satu dunia An Se Young bersusah payah menaklukkan andalan Indonesia Putri Kusuma Wardani pada pertandingan pertama Grup A Tunggal Putri BWF World Tour Finals 2025.

Pada laga di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium Court 1, Rabu (17/12) pagi WIB itu, An Se Young menang rubber game 21-16, 8-21, 21-8.

Putri KW sempat merepotkan An Se Young, terutama di gim kedua.

Namun, An mengubah gaya permainannya di gim ketiga. Lebih cepat. Putri pun tak sanggup mengimbangi perubahan mendadak gaya bermain An.

An dan juga Putri masing-masing masih punya dua pertandingan lagi di penyisihan Grup A BWTF 2025, yakni melawan Akane Yamaguchi (Jepang) dan Tomoka Miyazaki (Jepang).

Pada waktu yang bersamaan dengan pertemuan An vs Putri tadi, di Court 2, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto memenangi derbi Jepang melawan Rin Iwanaga/Kie Nakanishi 21-14, 21-14. (bwf/jpnn)