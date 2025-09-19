Hasil Cek Tangki, Pertamina Patra Niaga Pastikan BBM di SPBU Kebon Nanas Tak Tercampur Air

jpnn.com, TANGERANG - PT Pertamina Patra Niaga memastikan produk BBM di SPBU Kebon Nanas, Tangerang, tidak mengalami kontaminasi air.

Hal ini dipastikan setelah dilakukan pengecekan langsung ke tangki pendam Pertamax di SPBU Kebon Nanas bersama Lemigas dan konsumen pemilik kendaraan.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan hasil pengecekan produk Pertamax menunjukkan sudah sesuai standar.

"Uji kadar air pada tangki pendam Pertamax tidak menemukan adanya kandungan air, uji density menunjukkan tidak ada perubahan kualitas produk Pertamax, dan uji visual juga menegaskan warna produk sesuai standar,” ungkap Roberth dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Roberth menyampaikan hingga saat ini tidak ada keluhan serupa dari konsumen lain di SPBU Kebon Nanas.

Pemeriksaan rutin di SPBU juga terus dilakukan setiap hari untuk memastikan mutu dan kualitas BBM.

“Apabila ada laporan dari masyarakat, Pertamina akan segera menindaklanjuti dengan pemeriksaan dan pendalaman di lapangan,” tegasnya.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan ketidaksesuaian kualitas BBM melalui Pertamina Call Center 135 dengan menyertakan struk pembelian, nomor SPBU, serta kronologis kejadian. Konsumen juga dapat langsung melapor ke SPBU setempat agar dapat dilakukan pengecekan segera.