Hasil dan Jadwal Liga Champions: Inter Milan Menderita
Rabu, 14 Oktober 2026 – 06:00 WIB
jpnn.com - MILAN - Inter Milan menelan kekalahan kedua dari dua laga awal Liga Champions.
Setelah kalah dari Real Madrid di matchday 1, Inter Milan juga tumbang di matchday 2.
Menjamu Club Brugge di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu (14/10) dini hari WIB, tuan rumah kalah 3-4.
Club Brugge menang berkat hatrik Nicolo Tresoldi ditambah gol Romeo Vermant.
Inter membalas dengan dua gol Lautaro Martinez dan satu gol Ange-Yoan Bonny.
Club Brugge naik ke posisi ke-18 pada klasemen sementara Liga Champions dengan tiga poin, sedangkan Inter Milan turun ke peringkat ke-28 dengan nol poin. (antara/jpnn)
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Hasil dan Jadwal Matchday 2 Fase Liga Liga Champions
uefacom
Lihat hasil dan jadwal matchday 2 fase liga Liga Champions. Banyak terjadi gol. Luar biasa.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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