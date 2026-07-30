menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Hasil Deteksi Kemenhut, Anak Harimau Sumatra Bertahan Hidup di Kerinci Seblat

Hasil Deteksi Kemenhut, Anak Harimau Sumatra Bertahan Hidup di Kerinci Seblat

Hasil Deteksi Kemenhut, Anak Harimau Sumatra Bertahan Hidup di Kerinci Seblat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salah satu harimau Sumatra di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Ilustrasi. Foto: PPID DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkap dua ekor anak Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) terpantau kamera jebak atau camera trap di bentang alam Kerinci Seblat, Sumatera Barat.

Harimau Sumatra pertama kali terpantau pada September 2025 dan kembali terekam saat 2026 dalam kondisi sehat dan menunjukkan pertumbuhan baik.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut Satyawan Pudyatmoko menyampaikan pemantauan dilakukan melalui jaringan kamera jebak yang dipasang secara sistematis.

Baca Juga:

Adapun, pemasang kamera berasal dari tim lapangan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Taman Nasional Kerinci Seblat bersama Yayasan Konservasi Hutan Harimau di bentang alam Kerinci Seblat.

Setyawan menuturkan identifikasi individu hewan dilakukan berdasarkan pola loreng yang unik pada setiap harimau.

Dia mengatakan pola loreng memungkinkan peneliti memastikan individu yang terekam pada 2026 merupakan anak harimau yang sama dengan yang terdokumentasi saat September 2025.

Baca Juga:

"Setiap anak harimau yang berhasil tumbuh dan bertahan hidup di alam liar adalah harapan bagi masa depan konservasi Indonesia,” kata Satyawan kepada awak media, Kamis (30/7).

Langkah pemantauan ini sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan (Menhu) Raja Juli Antoni untuk memperkuat agenda konservasi satwa liar sebagai salah satu prioritas kebijakan kerimbaaan nasional.

Dua ekor anak Harimau Sumatra terekam kamera jebak di bentang alam Kerinci Seblat yang masing-masing terpantau saat 2025 dan 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI