Hasil Drawing ACL Two Terungkap, Persib Bandung Punya Satu Prioritas

jpnn.com - Persib Bandung sudah mengetahui calon lawannya apabila lulus ke fase grup AFC Champions League Two 2026/27.

berlangsung di Kuala Lumpur, Selasa (18/8/2026), menempatkan Maung Bandung di Grup E bersama Seoul FC, Melbourne Victory, dan The Cong-Viettel.

Namun, Persib belum ingin memikirkan fase grup. Tim asuhan Igor Tolic harus lebih dahulu menghadapi Manila Digger FC pada babak playoff yang digelar di Bandung pada 31 Agustus mendatang.

Fokus Persib ke Manila Digger

Manajemen Persib menilai seluruh grup di zona timur memiliki persaingan yang cukup ketat. Karena itu, fokus utama saat ini ialah memastikan tiket ke fase grup.

"Secara kualitas semua grup merata. Jadi, dari Grup E sampai Grup H juga semuanya tim-timnya bagus."

"Kami tidak bisa memilih grup, jadi kami bersyukur berada di grup mana pun," ucap CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan.

Persib Tak Mau Terlena

Meski calon lawan fase grup sudah diketahui, Persib memilih mengesampingkannya untuk sementara. Laga kontra Manila Digger menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan lebih dahulu.

Jika berhasil lolos, perjalanan di fase grup nantinya tidak mudah karena Persib harus menghadapi lawan dari Korea, Australia, dan Vietnam.