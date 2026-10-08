Hasil Drawing League Cup Menguntungkan PSIM Yogyakarta

jpnn.com - Hasil drawing League Cup 2026/2027 membawa keuntungan tersendiri bagi PSIM Yogyakarta. Laskar Mataram tergabung di Grup E bersama Persikad Depok dan Persiku Kudus, dengan seluruh pertandingan fase grup berlangsung di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya.

PSIM dijadwalkan menjamu Persikad Depok di kandang sendiri. Adapun saat bertandang menghadapi Persiku Kudus, mereka juga tidak perlu melakukan perjalanan jauh karena klub tersebut bermarkas di Bantul.

Kondisi itu dinilai menguntungkan PSIM karena tim bisa menghemat energi pemain tanpa harus menjalani perjalanan antarkota selama fase grup.

Manajer PSIM Iksan Mahar menyambut positif situasi tersebut. Menurutnya, keuntungan dari sisi lokasi harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena hanya juara grup yang berhak lolos.

"Kalau melihat susunan lawan dan menurut agenda, kita akan main home menghadapi Persikad Depok dan away melawan Persiku Kudus yang notabene mereka bermarkas di Bantul," ujar Iksan.

PSIM pun praktis tidak perlu meninggalkan kawasan Yogyakarta untuk menjalani dua pertandingan fase grup. Kondisi tersebut diharapkan membantu tim dalam menjaga kebugaran pemain sekaligus mempersiapkan pertandingan dengan lebih efektif.

"Berarti kita tidak akan keluar dari Bantul, jadi tentu ini sebuah hal positif dan harapannya semoga bisa dimaksimalkan oleh tim karena hanya juara grup yang akan lolos," lanjutnya.

Selain faktor lokasi, PSIM menilai persaingan Grup E relatif terbuka. Iksan menyebut hasil undian yang didapat timnya cukup menguntungkan dibandingkan sejumlah grup lain di zona barat.