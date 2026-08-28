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Hasil Drawing Liga Champions 2026/27: Banjir Duel Raksasa

Hasil Drawing Liga Champions 2026/27: Banjir Duel Raksasa
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Skuad Barcelona. Foto: JOSEP LAGO/AFP.

jpnn.com - Liga Champions 2026/27 langsung menghadirkan sejumlah pertandingan yang berpotensi menyita perhatian sejak League Phase.

Hasil undian yang berlangsung di Grimaldi Forum, Monako, Kamis (27/8/2026) malam WIB, mempertemukan sejumlah klub elite Eropa dalam satu rangkaian pertandingan.

Sebanyak 36 kontestan dibagi ke dalam empat pot berdasarkan koefisien UEFA. Setiap klub kemudian akan menjalani delapan pertandingan pada League Phase.

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Real Madrid menjadi salah satu klub yang mendapat sorotan. Los Blancos akan berhadapan dengan Inter Milan, Arsenal, dan AS Roma.

Kemudian, rival sekota El Real, yakni Atletico Madrid harus bertemu Bayern Munchen, Liverpool, dan Manchester United.

Pertemuan sesama raksasa juga terjadi ketika Manchester City dijadwalkan melawan Paris Saint-Germain. Barcelona turut masuk dalam daftar lawan yang harus dihadapi The Citizens.

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Arsenal bahkan mendapat tantangan yang tak kalah berat. Bayern Munich, Borussia Dortmund, Napoli, dan Real Madrid akan menjadi lawan The Gunners.

Sementara itu, Manchester United langsung menghadapi ujian ketika kembali ke panggung Liga Champions. Bayern Munchen, AS Roma, RB Leipzig, dan Atletico Madrid sudah menunggu.

Liga Champions 2026/27 langsung menghadirkan sejumlah pertandingan yang berpotensi menyita perhatian sejak League Phase

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