Hasil Drawing Piala AFF U-19 2026: Indonesia Bertemu Vietnam dan Myanmar

jpnn.com - Undian Piala AFF U-19 2026 langsung menjadi alarm bahaya bagi Timnas U-19 Indonesia. Skuad Garuda Muda harus menghadapi lawan-lawan tangguh di fase grup.

Hasil drawing yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/5/2026), menempatkan pasukan Nova Arianto di Grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste.

Grup ini langsung diprediksi menjadi salah satu yang paling panas di turnamen.

Vietnam diyakini menjadi ancaman terbesar bagi Indonesia. Kekuatan sepak bola usia muda Negeri Naga Biru terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan kerap merepotkan lawan-lawannya di Asia Tenggara.

Pertemuan Indonesia melawan Vietnam pun diprediksi menjadi laga penentuan demi memperebutkan tiket lolos ke fase berikutnya. Atmosfer panas dipastikan mewarnai duel kedua tim bahkan sebelum turnamen dimulai.

Namun, Indonesia juga tidak boleh lengah terhadap Myanmar dan Timor Leste. Kedua tim berstatus kuda hitam yang berpotensi merusak peta persaingan kapan saja.

Persaingan sengit juga diprediksi terjadi di Grup B. Thailand U-19 memang lebih difavoritkan, tetapi Malaysia dan Singapura siap menghadirkan kejutan besar.

Brunei Darussalam pun bertekad tampil tanpa tekanan dan bisa menjadi pengganggu.