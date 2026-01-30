menu
Hasil Drawing Playoff Liga Champions: Balas Dendam, Gengsi, dan Tiket 16 Besar

Trofi Liga Champions. Foto: X/Ligadecampeones.

jpnn.com - Undian babak playoff Liga Champions telah rampung dan membuka jalan persaingan ketat menuju fase 16 besar.

Sejumlah klub papan atas Eropa harus melewati jalur tambahan sebelum bisa bergabung dengan tim-tim yang lebih dahulu memastikan tempat di fase gugur.

Salah satu hasil undian mempertemukan kembali Real Madrid dengan Benfica.

Kedua tim sebelumnya sudah saling berhadapan pada League Phase musim ini, sehingga pertemuan di babak playoff diprediksi berlangsung sengit.

Real Madrid terpaksa menjalani fase playoff setelah gagal menembus delapan besar klasemen League Phase.

Kekalahan 2-4 dari Benfica pada laga sebelumnya membuat Los Blancos turun peringkat dan harus melalui babak tambahan untuk menjaga asa melaju lebih jauh di kompetisi elite Eropa tersebut.

Selain itu, undian juga menghadirkan pertemuan antarklub Prancis. AS Monaco dijadwalkan menghadapi Paris Saint-Germain dalam duel yang tak kalah menarik dan sarat gengsi.

Leg pertama babak playoff Liga Champions akan digelar pada 17–18 Februari, sementara leg kedua dijadwalkan berlangsung pada 24–25 Februari.(mcr15/jpnn)

