Hasil Final China Masters 2025 & Kata Mutiara Para Juara

Ganda putra Korea Kim Won Ho (depan) dan Seo Seung Jae menjuarai China Masters 2025. Foto: Str/AFP

jpnn.com - SHENZHEN - Korea meraih dua gelar di China Masters 2025 Super 750.

Tiga gelar lain jatuh ke tangan tuan rumah China (dua) dan Thailand.

Final China Masters 2025 Super 750
Baca Juga:

Apa Kata Para Juara?

Weng Hong Yang: Saya tampil baik dengan taktik dan pola pikir yang jelas. Konsistensi ini bberasal dari persiapan menyeluruh, baik dalam kehidupan maupun latihan.

Jia Yi Fan: Saya bilang kepada Zhang Shu Xian untuk menganggap ini seperti final Olimpiade. Jika kami tidak mengatasi kesulitan di lapangan, kami tidak akan punya kesempatan lagi.

Baca Juga:

An Se Young: Memenangi pertandingan memang penting, tetapi yang paling penting ialah cara menikmati bulu tangkis yang saya cintai dengan lebih baik.

Dechapol Puavaranukroh: Saya sangat bangga memenangi gelar pertama kami di Shenzhen.

Setelah China Masters 2025 Super 750, ada Korea Open 2025 Super 500 pada 23-28 September.

