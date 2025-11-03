Hasil Final Hylo Open 2025: Jonatan Christie Selamatkan Wajah Indonesia

jpnn.com - Indonesia menutup turnamen bulu tangkis Hylo Open 2025 dengan membawa pulang satu gelar juara.

Dalam laga yang digelar di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu (2/11/2025), Jonatan Christie berhasil mempersembahkan satu-satunya gelar untuk Merah Putih.

Pemain binaan PB Tangkas itu finis di podium tertinggi seusai mengalahkan wakil Denmark Magnus Johannesen dengan skor identik 21-14, 21-14.

Ini menjadi gelar ketiga Jojo setelah sebelumnya menjuarai Denmark Open 2025 dan Korea Open 2025.

Namun, kegemilangan Jojo -sapaan akrab Jonatan- tidak diikuti oleh wakil Indonesia lainnya.

Putri Kusuma Wardani (tunggal putri) serta Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra) harus puas finis sebagai runner up.

Putri KW kalah dari wakil Denmark Mia Blichfeldt dengan skor 11-21, 21-7, 12-21.

Adapun Sabar/Reza juga gagal meraih gelar setelah takluk dari ganda Taiwan Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi Lin 19-21, 18-21.