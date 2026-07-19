menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 Dunia

Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 Dunia

Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - TOKYO - Ganda peringkat dua dunia dari Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menghantam peringkat satu dunia dari Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae di final Japan Open 2026 Super 750.

Pada laga di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Minggu (19/7) sore WIB itu, Fajar/Fikri menang straight game 21-19, 21-17 dalam durasi 45 menit.

Itu kemenangan kedua Fajar/Fikri dari lima pertemuan dengan Kim/Seo, dan kemenangan pertama Fajar/Fikri saat bertemu Kim/Seo di final. 

Baca Juga:

Pada dua final sebelumnya, yakni di French Open 2025 dan Korea Open 2025, Fajar/Fikri kalah dari Kim/Seo.

Ini gelar pertama Fajar/Fikri di BWF World Tour 2026.

Final ganda putra merupakan penutup partai-partai puncak di Japan Open 2026.

Baca Juga:

Sebelumnya, empat gelar dibagi rata oleh China, India, Prancis, dan Korea. (bwf/jpnn)

Final Japan Open 2026 Super 750
Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 DuniaHasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 DuniaHasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Pukul Nomor 1 Duniabwf

Lima negara meraih gelar di Japan Open 2026 Super 750. Tuan rumah Jepang tak kebagian.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI