Hasil FP1 MotoGP Indonesia: Marc Marquez Cuma Nomor 5

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Juara Dunia MotoGP 2025 Marc Marquez gagal menempatkan catatan waktunya di urutan paling atas pada Free Practice 1 atau FP1 MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (3/10) pagi WIB.

Marc (Ducati) hanya berada di peringkat ke-5 pada akhir sesi berdurasi 45 menit itu.

Pembalap paling kencang pada FP1 tadi ialah Luca Marini si penunggang Kuda Besi Honda.

Sebelum Marini menjadi yang terbaik, FP1 berlangsung ketat.

Catatan waktu Marc Marquez sempat berada paling atas, tetapi di ujung free practice ada Alex Rins (Yamaha), Pedro Acosta (KTM), dan akhirnya Marini yang paling gila.

Marc adalah pembalap terbaik Ducati di FP1 MotoGP Indonesia, karena Top 4 diisi Honda, KTM, Aprilia, dan Yamaha.

FP1 -sama dengan FP2, digunakan oleh para pembalap dan timnya untuk mengenal lintasan dan mengukur kekuatan motor.

Catatan waktu yang diperhitungkan baru berlaku pada practice siang nanti.