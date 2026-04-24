Hasil FP1 MotoGP Spanyol: Martin Jatuh di Saat yang Aneh
jpnn.com - JEREZ - Pembalap VR46 Fabio di Giannantonio menjadi yang paling kencang dalam free practice atau FP1 MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Jumat (24/4) sore WIB.
Awalnya sesi latihan berdurasi 45 menit itu dikuasai Marcquez Bersaudara sebelum dipisah oleh pemimpin klasemen Mareco Bezzecchi.
Di Giannantonio yang termasuk sedikit pembalap yang mengganti ban untuk putaran terakhir, baru memimpin di pengujung latihan.
Rekan satu tim Digia, yakni Franco Morbidelli yang juga mengganti ban, mencatatkan waktu terbaik kedua.
Sementara itu, Alex Marquez, Bezzecchi, dan Marc Marquez yang setia dengan ban lama, berada di Top 5.
Tak banyak drama di FP1 MotoGP Spanyol, kecuali terjatuhnya Jorge Martin setelah latihan selesai. Martin jatuh saat hendak menuju ke tempat latihan start. (adk/jpnn)
Hasil FP1 MotoGP Spanyol 2026
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 1'36.954s 16/19 298k
2. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.288s 18/18 295k
3. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.378s 5/17 294k
4. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.393s 11/20 299k
5. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.542s 6/20 298k
6. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.556s 15/17 291k
7. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.562s 16/16 294k
8. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.606s 16/18 298k
9. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.649s 20/21 298k
10. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.720s 18/18 298k
11. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.730s 9/17 295k
12. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.747s 18/19 299k
13. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V) +0.763s 17/17 296k
14. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.774s 9/16 295k
15. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.877s 12/14 292k
16. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +1.010s 5/16 296k
17. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.053s 6/18 299k
18. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.199s 16/17 298k
19. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +1.255s 20/20 294k
20. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.267s 5/16 294k
21. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.366s 15/17 297k
22. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP26) +1.566s 5/15 294k
23. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +1.625s 16/18 293k
MotoGP Spanyol 2026
Jumat (24/4)
Free Practice 1 (Fabio Di Giannantinio)
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (25/4)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 12 Laps
Minggu (26/4)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix 25 Laps
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
